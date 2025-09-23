Son Mühür- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, gündemdeki konular arasında Fenerbahçe’deki yönetim değişikliğine ve yeni başkan Sadettin

Saran’a ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Özbek, “Sayın Sadettin Saran’ı arayarak tebrik ettim. Seçimle birlikte Fenerbahçe’de bir yönetim değişikliği yaşandı. Galatasaray olarak amacımız, sahalardaki sportif rekabetin saha dışına taşmaması. Futbolun ve sporun adaletli bir yönetimle yürütülmesi vazgeçilmez bir koşuldur” dedi.

Rekabetin saha dışına taşmaması gerekiyor

Başkan Özbek, geçmiş dönemde iki kulüp arasındaki ilişkilerin zaman zaman gerilimli olduğunu ifade ederek, “Ben ve arkadaşlarım, bu gerilimin devam etmemesini istiyoruz. Sportif faaliyetlerimiz sahada kalsın, tansiyon saha dışına yansıtılmasın” şeklinde konuştu.

Türk sporunda birleştirici rol vurgusu

Özbek, Türk futbolunda tansiyonun azalmasının önemine dikkat çekerek, “Saha içindeki mücadele, sporun birleştirici ruhuna uygun şekilde olmalı. Beklentim, rakip kulübün yeni yönetiminin de bu yaklaşımı benimsemesi. Türkiye, sporun içindeki kutuplaşmadan uzaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimden Türk sporuna katkı beklentisi

Galatasaray Başkanı, sözlerini Fenerbahçe’nin yeni yönetimine başarı dilekleriyle tamamladı: “Yeni yönetimin, ülkemiz sporuna daha olumlu katkılar sunacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte daha kardeşçe ve güzel futbolun sahalara yansımasını bekliyoruz.”