Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen 46. Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Türk sporcu Melek Şahin'in tarihi başarılarına sahne oldu. Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu olan Şahin, bir hafta gibi kısa bir süre içinde üç farklı kategoride altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Gençlerde ve büyüklerde zirveye çıktı

Melek Şahin, şampiyonanın ilk aşaması olan 23 Yaş Altı Genç Kadınlar 55 kg kategorisinde hem sağ hem de sol kolda rakiplerini yenerek çifte dünya şampiyonu oldu. Bu etkileyici performansın ardından, büyük kadınlar kategorisinde de ringe çıkan Şahin, 55 kg sağ kol kategorisinde de birinciliği kimseye kaptırmayarak başarısını perçinledi. Bu zaferle birlikte Melek Şahin, bilek güreşi sporunda Türkiye'nin adını dünyaya duyurarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Genç sporcunun bu üstün performansı, spor otoriteleri ve kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan kutlama mesajı

Melek Şahin'in tarihi zaferinin ardından bir açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, genç sporcuyu tebrik etti. Başkan Yeğin, "Sporcumuz Melek Şahin'in bir hafta içinde elde ettiği bu başarılar sadece Sancaktepe'nin değil, tüm Türkiye'nin gururudur. Hem gençlerde hem de büyüklerde üç kez dünya şampiyonu olan Melek, azmin, kararlılığın ve disiplinin en güzel örneğini sergiledi. Kendisini, ailesini ve bu büyük başarıda emeği geçen tüm antrenörlerini gönülden tebrik ediyorum. Melek'in ileride daha nice başarılara imza atacağına olan inancım tamdır" ifadelerini kullandı. Başkan Yeğin ayrıca, Melek Şahin'e bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diledi.