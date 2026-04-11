Son Mühür / Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi’nin 2025 yılına ait faaliyet raporu, Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde gerçekleştirilen oylama neticesinde oy çokluğuyla onaylandı. Toplantıda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ekonomik dalgalanmalar ve karşılaşılan engellere rağmen halkçı belediyecilik çizgisinden ödün vermediklerini dile getirdi.

Ekonomik baskılara karşı…

Başkan Sengel konuşmasının başında, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin devredilmesi sürecine dikkat çekerek bu zorlu dönemde sergilenen toplumsal direnişin önemini hatırlattı. Belediyenin mali kaynaklarının kısıtlanmak istendiği bir ortamda önceliklerini değiştirmediklerini belirten Sengel, hiçbir şart altında emekçilerin, emeklilerin ve çocukların haklarından tasarruf etmeyeceklerinin altını çizdi.

Vatandaşın hayatına dokunuyor

Belediyenin yürüttüğü sosyal projelerin reklam kaygısından uzak, tamamen bir "kent hakkı" bilinciyle hayata geçirildiğini vurgulayan Sengel, doğrudan insana dokunan hizmetlerden örnekler sundu. Kemoterapi gören hastaların ulaşımından, her hafta düzenli olarak dağıtılan çocuk beslenme kolilerine kadar geniş bir yelpazede destek verdiklerini ifade eden Başkan, bu dayanışmanın özellikle dar gelirli aileler için taşıdığı hayati öneme değindi. Ayrıca anne adayları ve yeni doğan bebeklere yönelik süregelen yardımların, toplumsal eşitlik anlayışlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Doğal yaşam parkı ve yerli mama üretimi müjdesi

Sunumda dikkat çeken bir diğer başlık ise çevre ve sokak hayvanlarına yönelik atılımlar oldu. Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nin artık bir doğal yaşam parkına dönüştürüldüğünü müjdeleyen Sengel, merkezin Ege Bölgesi'nde ruhsatlandırılmış ilk tesis olma unvanını taşıdığını söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle temin edilen makine sayesinde belediyenin artık kendi mamasını üreteceğini ekleyerek, sürdürülebilir hizmet vurgusu yaptı.

Kısıtlı imkanları dayanışma ruhuyla aşmaya çalıştıklarını kaydeden Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Selçuk’un kültürel ve sanatsal kimliğini koruyarak geleceğe yürümeye devam edeceğini belirterek konuşmasını noktaladı. Toplantı, sunumun ardından yapılan oylama ve raporun kabulüyle sona erdi.