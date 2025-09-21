Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, ilçe sakinlerinin hem fiziksel hem de çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden programlar, Bornovalıların sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmesi hedefini destekledi.

Çocuklar için iklim ve geri dönüşüm eğitimleri verildi

Etkinliklerin önemli bir bölümü çocuklara yönelikti. Bornova Belediyesi'nin Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nden gelen minik katılımcılar, Atık Getirme Merkezi'nde İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi üzerine bilgilendirici bir eğitim aldı. Annelerinin de eşlik ettiği bu etkinlikte, çocuklar geleneksel sokak oyunlarıyla doyasıya eğlenerek hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi. Bu eğitimler, yeni nesillerin çevre bilinciyle büyümesine katkı sağlamayı amaçladı.

Spor ve sanatla hareketlilik vurgusu

Hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, Bornova'nın farklı noktalarında devam etti. Büyükpark, kadınlar için adeta bir spor merkezine dönüştü. Uzman antrenörler eşliğinde aerobik, step ve fitness çalışmaları yapan kadınlar, aynı zamanda kilo ve yağ ölçümleri yaptırarak sağlık durumlarını kontrol etme fırsatı buldu. Öte yandan, Küçükpark ise Bornova Belediyesi Kadın Ritm Grubu'nun renkli gösterisine sahne oldu. Enerji dolu ritimler, vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

Tarih ve doğa iç içe: Yeşilova Höyüğü gezisi

Avrupa Hareketlilik Haftası programı, doğa ve tarihi de bir araya getirdi. Kent Bostanları'ndan yararlanan kadınlar için özel olarak düzenlenen gezide, katılımcılar Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'ni ziyaret etti. Bu geziyle, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği hakkında bilgi edinme imkanı buldular. Programın sonunda ise hazırlanan kompost gübrelerin Pınarbaşı Kent Bostanı'ndaki toprakla buluşturulmasıyla döngüsel ekonominin önemi bir kez daha vurgulandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin amacının "hem sağlığımızı hem de geleceğimizi korumak" olduğunu belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Bu organizasyonlar, Bornova'nın sadece hareketli bir kent olmakla kalmayıp, aynı zamanda çevreye ve sağlığa duyarlı bir yaşam alanı olduğunu gösterdi.