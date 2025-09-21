Manisa’dan gelen üç eğitmen ve 40 itfaiye eri, İzmirli meslektaşlarıyla yangınlardan doğal afetlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok konuda ortak eğitim aldı. İki kentin ekipleri, gelecekteki görevlerde daha hızlı ve etkili müdahale için işbirliği yöntemlerini değerlendirdi.

“Meslektaşlarımızla ortak amaç için mücadele ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Amiri Bülent Yanaşık, artan yangınlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Son günlerde orman yangınları ve diğer yangınlarda, arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Teşkilatların bu tesiste tecrübelerini paylaşmaları, zorlu görevlere hazırlanmaları için çok önemli. Aynı şekilde saha deneyimlerini bizimle paylaşmaları, bizim de onlara kendi tecrübelerimizi aktarmamız, başarıya giden yolun temelini oluşturuyor. Nereden gelirlerse gelsinler, tüm meslektaşlarımızla ortak paydada buluşuyoruz. Ortak amaç için mücadele veriyoruz. Hepimizin amacı yangınlar ve doğal afetlerle sağlıklı, başarılı şekilde mücadele etmek. Onların bu sahadaki her türlü platformdan yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sonuna kadar meslektaşlarımıza destek olacağız.”

“En zayıf halkamız kadar güçlüyüz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda görevli eğitmen Alişan Okyay ise İzmir ve Manisa’nın komşu kentler olduğuna vurgu yaptı:

“İsimlerimiz değişebilir ama üniformalarımız aynı. İsimlerimiz, illerimiz değişse de yaptığımız iş aynı. Ayrıca komşu il olarak birlikte birçok olayda görev alabiliyoruz. Sahada birlikte mücadele eden bizler, tanışmak, kaynaşmak ve saha tecrübelerimizi bir birimize aktarmak istedik.”

Okyay, itfaiyeciliğin ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek şunları da ekledi:

“Öncelikle yurdumuzu korumak için mücadele ediyoruz. Deneyimlerimizi ne kadar çok bir birimize aktarıp paylaşırsak, o kadar başarılı oluruz. Arkadaşlarımız şu an burada yangın simülasyonuna giriyor. Ama bir gün yangına müdahale ederken belki arkada ona omuz verenler İzmir veya başka bir ilin itfaiyesi olabilir. Bu çalışmada bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. En zayıf halkamız kadar güçlüyüz. Ne kadar eğitim yaparsak, ne kadar kendimizi acil durumlara, afetlere karşı hazırlıklı hale getirirsek o kadar iyi. Bu durum sadece teşkilat açısından değil, bireyler ve aileler açısından da geçerli. Her aile kendini kurtarırsa, bir kurtarıcıya ihtiyaç kalmaz.”