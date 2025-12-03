Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Brands & Joy Etkinlik Ajansı Kurucu Başkanı Didem Delikanlı sağlıklı yaş alma ile ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını yanıtladı.

BonVivant Pasaport'ta buluşuyoruz...

İzmir'de Mayıs Ayı'nda düzenlenecek olan İyi Yasam Festivali'nin ilk etkinliği olan Longevity Gathering - İyi Yaşam Buluşmaları BonVivant Pasaport'ta 9 Aralık'ta gerçekleşecek.

Değişime hazır mısınız?

Bütünsel sağlığa ilgi duyanların, alanında uzman konuşmacıların, basın ve medya temsilcilerinin biraraya geleceği buluşmada, konuklar hem keyifli vakit geçirecek hem de daha iyi ve sağlıklı bir yaşamın dinamikleriyle ilgili bilgiler edinecekler...

Brands & Joy Deneyim ve Etkinlik Ajansı Kurucu Başkanı Delikanlı etkinlikte neler olacağını anlattı.

"Marga Wellness Kurucusu Bütüncül Tıp ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı ve Foodclub Kurucusu Diyetisyen SafiyeTaş bir söyleşi gerçekleşecek...

Üzerimizdeki kıyafetlerle her ortamda spor yapılabilir düşüncesi ile Glowflow Pilates Kurucusu ve Pilates Eğitmeni Simge Sam'la "12 Dakikada Resetlen" hareket calışması yapılacak...

Konuklar ayrıca, Longevity için Nefes'le Stres kontrolünün önemine vurgu yapan Sağlıklı Yaşam Danışmanı Zeynep Köker'le de Nefes Pratiği yapacak

Sağlıklı yemekler kokteyli ile başlayacak etkinliğin sonunda katılımcılara sponsor firmaların hediyeleri sunulacak.

Etkinlikten elde edilen gelirin bir bölümü, çocukların eğitimine katkı için Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na (EÇEV) bağışlanacak.

Etkinliğe katılım için sosyal medya sayfalarından kayıt yaptırmak gerekiyor."