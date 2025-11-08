Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi’nin sağlıklı kent hedefi kapsamında başlattığı ücretsiz pilates kursları, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. Başkan Görkem Duman, sporu herkes için erişilebilir kılmanın temel bir belediye politikası olduğunu vurguladı.

Sağlıklı yaşam için ücretsiz pilates desteği

Buca Belediyesi, ilçe halkının aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amacıyla ücretsiz pilates kursları düzenledi. Yıldız Evlendirme Dairesi ve Şirinyer Düğün Salonu’nda verilen dersler, uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan Bucalıyı bir araya getirdi. Katılımcılar, kurslarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenme imkânı buldu.

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, sporun lüks değil temel bir hak olduğunu belirtti. Duman, “Halkımızın kurslarımıza gösterdiği büyük ilgi motivasyonumuzu artırdı. Bu talep, spor faaliyetlerimizin çeşitliliğini büyütme konusunda bizleri cesaretlendirdi. Yakında gençlerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara kadar herkesin katılımına açık yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

Kursiyerlerden memnuniyet mesajı

Kursiyer Handan Topçu, pilates kurslarının kendisine moral olduğunu belirtti: “Bir kaybın ardından zor bir süreç geçirdim. Buraya gelmek bana çok iyi geldi. Fiziksel tedavide hissetmediğim iyileşmeyi burada yaşadım. Başkanımız Görkem Bey’e teşekkür ederim.”

Bir diğer katılımcı Hatice Selçuker, ücretsiz olmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Emekli maaşıyla spor yapmak mümkün değil. Bu kurs hem ruhuma hem bedenime iyi geldi” dedi.

Merve Macar ise pilatesin uzun vadede kilo kontrolü ve beden sağlığı açısından kendisine fayda sağladığını belirtti: “Sıkılaştık, sağlığımız desteklendi. Aynı zamanda sosyalleşmek için de çok değerli bir ortam oluştu.”