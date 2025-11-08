İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kızılüzüm mevkisi, dün akşam saatlerinde iki otomobilin karıştığı zincirleme bir trafik kazasıyla sarsıldı. Meydana gelen şiddetli çarpışma sonucu iki kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapılırken, kazanın oluş anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sola dönüş ihlali iki aracı karşı karşıya getirdi

Edinilen bilgilere göre, kaza, S.K. kontrolündeki 33 AOS 532 plakalı otomobilin seyir halindeyken sola dönüş manevrası yapmaya çalıştığı sırada gerçekleşti. Tam bu esnada, karşı yönden gelmekte olan Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil, durmaya çalışan ilk araçla şiddetli bir şekilde çarpıştı. Güvenlik kamerası kayıtları, 33 AOS 532 plakalı otomobilin kısa bir duraklamanın ardından hareket ederek dönüşe geçtiğini ve hızla gelen diğer araçla çarpışarak her iki otomobilin de yol üzerinde savrulduğu anları kaydetti. Çarpışmanın şiddeti, araçlarda büyük hasara yol açtı.

İtfaiye kurtardı, iki kişi hayatını kaybetti

Kaza ihbarının alınması üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan S.K. (41), D.Y. (55), K.T. ve A.O.D. ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan yolculardan S.K. ve D.Y., hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer dört yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.