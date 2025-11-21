Son Mühür / Erkan Doğan - İki gün sürecek etkinlikte sağlık turizmi, sağlık diplomasisi, tıbbi aromatik bitkiler, dijital sağlık inovasyonu ve sürdürülebilir yatırım fırsatları gibi konulara masaya yatırılacak. Zirve sağlık turizminde ikili ve çok taraflı iş birliğini güçlendirmek amacıyla 54 ülkenin büyükelçileri, bakanlarını ve diplomatik heyetleri, akademik kurumlar, profesyoneller, şirketler ve sektör liderleri bir araya getirecek.

Kul, “İzmir’e en çok hasta Almanya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığından geliyor”

Zirvede konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, nitelikli insan kaynağı, ileri teknolojiye sahip tesisleri ve yüksek başarı oranlarıyla, son yıllarda sağlık turizmi alanında dünyanın en önemli çekim merkezlerinden biri hâline geldiğini belirterek, “ Sağlık turizmi artık yalnızca tedavi sunulan bir alan değil; aynı zamanda ülkeler arası iletişimi güçlendiren, uluslararası iş birliklerini geliştiren önemli bir diplomasi unsuru hâline gelmiştir. Bu alanda İzmir’in yeri ise son derece kıymetlidir. Şehrimiz, gerek yetkilendirilmiş sağlık tesisi ve aracı kuruluş sayısı, gerek yabancı hasta tercihleri bakımından Türkiye’nin ilk 5 şehri arasında yer almaktadır. Bugün itibariyle; İzmir’de, özel ve kamuya ait 574 sağlık tesisi ve 84 aracı kuruluş Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almış durumdadır. Bu tablo, İzmir’in uluslararası standartlarda güvenilir ve kapsamlı sağlık hizmeti sunma kapasitesinin somut bir göstergesidir. 2024 yılında şehrimize gelen yabancı hasta sayısı yaklaşık 160 bin iken (157.307) ; 2025 yılında ise ilk 10 ayda 118.712 kişi ilimize sağlık turizmi kapsamında ulaşmıştır. İzmir’e en çok hasta gönderen ülkeler arasında Almanya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, İrlanda ilk sıralarda yer alırken; Rusya, ABD, Ukrayna ve Romanya gibi ülkelerden de önemli sayıda başvuru alınmaktadır. En çok tercih edilen branşlara baktığımızda Diş Hekimliği, Kadın Hastalıkları, Göz, Plastik Cerrahi, KBB, Dahiliye, Genel Cerrahi ve yoğun ilgi gören alanlar arasında bulunmaktadır. Tüm bu veriler, İzmir’in sağlık turizminde hem bölgesel hem de küresel ölçekte güçlü bir aktör hâline geldiğini göstermektedir. Ancak bizler için asıl değerli olan, bu başarının sürdürülebilir olması ve uluslararası ortaklıklarla güçlenmesidir. Bu nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz zirve, yalnızca bir toplantı değil; ortak aklı buluşturduğumuz, yeni fikirleri büyüttüğümüz, sağlık köprülerini geleceğe taşıdığımız bir platform niteliğindedir. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olarak hedefimiz; sağlık turizmi süreçlerini daha etkin, daha güvenilir, daha erişilebilir ve daha yenilikçi bir yapıya kavuşturmaktır. Bu doğrultuda, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve uluslararası paydaşlarla işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi. Zirvede söz alan Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof.Dr. Aysun Bay, “Türkiye ile dünya ülkeleri arasında sağlık ve ötesindeki alanlarda stratejik dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine daha fazla katkı sağlayacak olan katılımınız bizleri derinden onurlandıracaktır. İnsan kaynağı, akademik birikimimiz sağlık sektörünün omurgasını oluşturan bu değerler Türkiye’yi güvenilir bir sağlık merkezi haline getirmiştir” dedi. Etkinlikte türkücü Turgay Başyayla da bir türkü söyledi. Başyayla, “İzmirliyim. Halk türkülerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ekranlarda yeni projeler yapıyoruz” dedi.