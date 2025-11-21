Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TDAE) ile EÜ Türk Dünyası Akademik Araştırmalar Topluluğu iş birliğiyle “FETÖ’nün Türkiye’nin Türk Dünyasıyla İlişkilerine Verdiği Hasar” başlıklı bir konferans düzenlendi. Enstitü konferans salonunda yapılan programa Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş konuşmacı olarak katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan TDAE Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Fetö’nün temelinde zihniyet dönüşümü var”

Konferansta konuşan Prof. Dr. İbrahim Maraş, FETÖ’nün yalnızca örgütsel bir yapıdan ibaret olmadığını, onu ayakta tutan zihniyet sistemi üzerinden anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Maraş, şunları söyledi: “FETÖ, dinî kavramları araçsallaştırarak mensuplarını mutlak itaate zorlayan, uzun vadeli psikolojik yönlendirme teknikleriyle hareket eden bir düşünce kalıbı oluşturdu. Türk Dünyası’nda ‘ılımlı eğitim’ görüntüsü altında genç beyinleri dönüştürmeye çalıştı. Türkiye ile kardeş ülkeler arasında güvensizlik yaratan bu çerçevenin temelinde, sorgulamayan ve yönlendirilebilir bir insan tipi üretme hedefi vardır. Bu yapı, Türk milletinin tarihsel karakteriyle taban tabana zıttır.”

“Fetö, Türk dünyasının kardeşlik bağlarını hedef aldı”

Türk Dünyası Akademik Araştırmalar Topluluğu Başkanı Muharrem Turgut, FETÖ’nün sadece Türkiye’ye değil, Türk Dünyasının birlik ve dayanışmasına da zarar verdiğini söyledi. Turgut, “FETÖ; eğitim, yardım ve diyalog görüntüsüyle gençlerimize, ordumuza ve devlet kurumlarına sızdı. 15 Temmuz gecesinde ise TBMM’yi bombalatacak kadar karanlık bir yapıya dönüştü. Cengiz Aytmatov’un ifadeleriyle, Türk gençlerini mankurtlaştırmayı hedefledi. Türk gençliği bugün zihniyet savaşının farkında ve bu yapıyla hem fiili hem fikri düzeyde mücadele etmeye devam edecektir” dedi.

Program teşekkür töreniyle sona erdi

Konferansın sonunda TDAE Müdürü Prof. Dr. Abdullah Temizkan, Prof. Dr. İbrahim Maraş’a katkılarından dolayı katılım belgesi takdim etti.