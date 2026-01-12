İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, lastik bot içinde bulunan 16’sı çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Mobil radar tespitiyle harekete geçildi

Edinilen bilgilere göre, saat 02.10 sıralarında Seferihisar’da görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9), denizde seyir halinde olan bir lastik botu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu TCSG-912 sevk edildi.

43 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta yapılan kontrollerde, 16’sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenler güvenli şekilde karaya çıkarıldı.

İl Göç İdaresine teslim edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bölgede düzensiz göçle mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.