Son Mühür- Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi döneminde başlayan ve idari kararlarla geçerlilik süresi uzatılan ilaç raporlarına ilişkin bir bilgilendirme yaparak vatandaşları uyardı. Yapılan duyuruya göre, 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren bu raporların geçerliliğinin sürdürülebilmesi için hastaların hızla harekete geçmesi gerekiyor. Mağduriyet yaşanmaması adına, yenileme sürecine dair net bir son tarih belirlendi.

Yenileme için son gün 5 Kasım 2025

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılından itibaren geçerlilik süresi uzatılan tüm ilaç raporlarına yönelik uzatma uygulamasının resmen sona erdiği vurgulandı. Süresi dolmuş olmasına rağmen hala geçerli sayılan raporların, ilerleyen dönemde ilaç temininde sorun yaratmaması için en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar yenilenmesi zorunlu kılındı. Bu tarihe kadar rapor yenileme randevusu alınıp işlemler tamamlanmazsa, ilgili ilaç raporları kesin olarak geçersiz sayılacak ve ilaç temini mümkün olmayacaktır.

Vatandaşlara öncelikli randevu imkanı

Sağlık Bakanlığı, bu yoğun yenileme sürecinde hastanelerde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden özel düzenlemeler yaptı. Uzatılan raporu olan vatandaşlar için MHRS'de 'Rapor Yenileme' özel kliniği veya öncelikli randevu hakkı tanımlanarak, işlemlerin daha hızlı yapılmasının önü açıldı. Bu süreçte, ilgili vatandaşların randevu alarak rapor yenileme işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

İşlemlerinizi ertelemeyin uyarısı

Bakanlık yetkilileri, vatandaşların işlemlerini son gün olan 5 Kasım 2025 tarihine bırakmamaları konusunda şiddetle uyarırken, raporunu daha önce yenilemiş veya yenileme ihtiyacı olmayan kişilerin bu uyarıyı dikkate almaması gerektiğini belirtti. Süresi dolan ve yenilenmeyen raporlar, kronik hastaların düzenli ilaç erişimini doğrudan etkileyeceği için, rapor sahiplerinin en kısa sürede randevu alarak yenileme süreçlerini başlatmaları gerekiyor. Bu kararın, sağlık hizmetlerinde düzeni yeniden sağlamak ve raporları güncelleyerek daha doğru bir hasta takibi yapmak amacıyla alındığı ifade edildi.