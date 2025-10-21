Son Mühür- İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa’daki pazara gitmişti.

15 yaşındaki iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki Mattia, aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Türkiye’nin aylarca konuştuğu cinayet davasında karar, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde açıklandı.

İki sanığa 24 yıl hapis

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar Berkay Budak ve Umutcan Baba hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yaşları nedeniyle yasal koşullar oluşmadığı için cezalar en üst hadden 24 yıl hapisle sınırlandırıldı. Diğer sanıklar Ayberk Doğan ve Kerim Özbağ hakkında ise “suçun sabit olmaması” gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Savcılık beraat kararına itiraz etti

Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti. Dava sonucunda sanıklara verilen cezalar şöyle oldu:

Berkay Budak: 24 yıl hapis

Umutcan Baba: 24 yıl hapis

Ayberk Doğan: Serbest bırakıldı

Kerim Özbağ: Serbest bırakıldı

Acılı baba: “Bu karar bize hakaret oldu”

Karar sonrası açıklama yapan baba Andrea Minguzzi, adalet sistemine duyduğu sarsıntıyı dile getirdi.

Acılı baba, “Bu karar hakaret oldu. Bu iğrenç suçtan sonra iki tane serbest bırakma kararı çok yanlış oldu. Adalete inanmak istiyorum.” dedi.

Anne Yasemin Minguzzi adliyede fenalaştı

Kararın açıklanmasının ardından anne Yasemin Minguzzi, salonda sinir krizi geçirdi. Adliyeden çıkarken baygınlık geçiren anneye yakınları ve sağlık ekipleri müdahale etti. Adliye önünde toplanan kalabalık, “Sokakta katil istemiyoruz!” sloganları attı.

Yasemin Minguzzi, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Ben artık sadece İlahi adalete güveniyorum, o kadar. Gitmek istiyorum!” diyerek isyan etti.