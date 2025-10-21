Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkenin sağlık hizmetleri kalitesini yükseltmek ve özellikle personel temininde zorluk yaşanan bölgeler ile hizmet dallarında verimliliği artırmak amacıyla önemli bir kadro takviyesi yapma kararı aldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği resmileşti.

Kadro dağılımında uzman hekimlere büyük ağırlık

Alınacak 26 bin 673 sözleşmeli personelin kadro dağılımında, uzman hekim ihtiyacının ön planda olduğu görülüyor. Personel dağılımının büyük bir çoğunluğunu hekimler oluşturuyor. Bu dağılıma göre; 22 bin 983 kişi uzman tabip, 3 bin 652 kişi ise hekim unvanıyla istihdam edilecek. Toplamda 26 bin 635 hekim ve uzman hekim kadrosu açılması, birinci basamak sağlık hizmetlerinden ileri düzey hastane hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede personel eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

Söz konusu personel alımı kararı, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir önem taşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve bazı uzmanlık alanlarında yaşanan personel eksikliğinin, bu yeni istihdamlarla birlikte büyük ölçüde hafifletilmesi bekleniyor.

Diğer sağlık meslek gruplarından yapılacak alımlar

Açılan kadrolar sadece hekimlerle sınırlı kalmayıp, sağlık hizmetlerini destekleyen diğer meslek gruplarını da içeriyor. Buna göre; sağlık hizmetlerinin farklı kollarında görevlendirilmek üzere; 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri ve 1 diyetisyen sözleşmeli olarak göreve başlayacak.

Personel temininde güçlük çekilen yerlerde hizmet kalitesini artırma amacı taşıyan bu istihdam kararıyla ilgili detaylı duyuruların ve başvuru süreçlerinin ilerleyen dönemde Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.