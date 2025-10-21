Gazze Şeridi’nde, İsrail’in Hamas ile vardığı ateşkes kapsamında iade ettiği Filistinli cenazeler, işkence ve kötü muamele izleri nedeniyle tanınmaz hale geldi.

Nasser Hastanesi morguna getirilen yüzlerce cenaze arasında yakınlarını arayan aileler, kimlik tespiti yapmakta güçlük çekiyor.

Nasser Hastanesi’nde yürek burkan bekleyiş

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasser Hastanesi’nde, kayıplarını arayan Filistinli aileler gözyaşları içinde teşhis yapmaya çalışıyor.

İsrail tarafından iade edilen cenazelerin çoğu tanınmaz durumda. Vücut bütünlüğü bozulmuş, kimlik tespiti yapılmasını engelleyecek derecede deformasyonlar bulunuyor.

Han Yunus’un doğusundaki Abasan bölgesinde beş ay önce kaybolan eşini bulmak için hastaneye gelen Huda Musabeh, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Nasser Hastanesi’ne dört kez geldim. Her iade edilen grup arasında eşimi aradım ama hiçbirinde bulamadım.

Cenazeler tanınmayacak haldeydi, teşhis etmemizi kolaylaştıracak hiçbir ipucu yoktu. Görünüşleri işkence ve uzun süreli bekletilme nedeniyle tamamen değişmişti.”

“Eşim için hala bir umut arıyorum”

Eşinin adının Muhammed İbrahim Nasr Musabeh olduğunu belirten Huda Musabeh, İsrail’in cenazeleri kimlik bilgisi olmadan iade ettiğini söyleyerek, Kızılhaç’a çağrıda bulundu:

“İsrail cenazelerle birlikte isim listesi göndermedi. Kızılhaç’a sesleniyorum, İsrail’e baskı yapsınlar ve şehitlerin isimlerini açıklasınlar. Kayıplarımızı bulalım, onları huzur içinde defnedelim.”

“Oğlumun bedenini teşhis etmem çok zor olacak dediler”

Gazze Şeridi’nin kuzeyinden gelen Majda El-Za’noun da oğlunun akıbetini öğrenebilmek için Nasser Hastanesi’nde umutla bekliyor.

El-Za’noun, 15 Aralık 2024’te kaybolan oğlu Bilal için haftalardır morgda fotoğrafları inceliyor: “Oğlum Hamas’a bağlıydı. Savaş başladığından beri onu görmedim. Arkadaşları öldüğünü ve Khalil Awida Okulu’na gömüldüğünü söyledi ama ilk ateşkes sonrası oraya gittiğimde bulamadım.”

El-Za’noun, çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi: “İki aydır kazı yapıyorum, soramadığım kimse kalmadı. Her sabah 07.00’de buradayım, belki bir iz bulurum diye fotoğraflara bakıyorum.

Yetkililer oğlumun bedenini teşhis etmemin çok zor olacağını söylüyor. İki yıldır onu görmedim, ne giydiğini bile hatırlamıyorum.”

“Arap dünyasına ve uluslararası topluma sesleniyorum”

Majda El-Za’noun, çağrısını tüm dünyaya yönelterek, merhamet ve destek istedi: “Arap dünyasına ve uluslararası topluma sesleniyorum: Biz çocuklarımızı arıyoruz.

Lütfen onları kendi evlatlarınız gibi görün ve bize yardım edin. Bu kahramanlar vatanları için öldüler. Allah onlara rahmet eylesin.”

150 isimsiz cenaze iade edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in elinde tuttuğu 150 isimsiz Filistinli cenaze, son ateşkes anlaşması kapsamında iade edildi.

Cenazelerin büyük çoğunluğu tahrip olmuş durumda. Bu nedenle kimlik tespiti, DNA örnekleri ve uluslararası destek olmadan neredeyse imkânsız hale geldi.

Kimlik tespiti için dijital sistem kuruldu

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ailelerin uzaktan teşhis yapabilmesi amacıyla çevrimiçi bir portal oluşturdu. Sistemde, ölen kişilere ait seçilmiş bazı fotoğraflar yer alıyor. Bakanlık, bu dijital platform sayesinde kayıplarını arayan ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Yetkililer, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, cenazelerin kimlik tespiti sürecini kolaylaştıracak teknoloji, laboratuvar desteği ve ekipman yardımı talep etti.