`Kura çekimi, 81 ilin tamamı ile Bakanlık Merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel için yapılacak. Kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Kura çekiminin tamamlanmasının hemen akabinde sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Kura Çekiminin Detayları ve Takvimi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, kura çekimi 12 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da noter huzurunda yapılacak. İşlemler saat 09.00'da başlayacak ve 18.00'a kadar devam edecek. Çekilişin tamamı Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden şeffaf bir şekilde canlı yayınlanacak. Bu sayede adaylar kendi isimlerinin çekilip çekilmediğini anlık olarak takip edebilecek. Kura çekiminde bin 276 eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak derecede yaralanan, 431 engelli ve 3 bin 591 normal kategoride olmak üzere toplam 5 bin 298 personel alımı için başvuru kabul edilmişti. Ancak güncel duyurular 2 bin 764 kişilik alımı işaret ediyor.

Kura çekimine hak kazanan adaylar, başvuru yaptıkları iller ve pozisyonlara göre belirlendi. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, hasta danışmanı ve çeşitli teknik kadrolar için yapılan alımda her bir pozisyon için ayrı kura çekimi yapılacak. Kura çekiminin adil ve şeffaf olması için noter katılımı zorunlu tutuldu. Aynı zamanda Bakanlık temsilcileri ve ilgili sendika yetkilileri de sürece tanık olarak katılacak.

Kura Sonuçlarının Açıklanma Tarihi ve Sorgulama Yöntemi

Kura sonuçları, 12 Kasım 2025 akşamı açıklanacak. Daha önceki kura çekimlerinde olduğu gibi sonuçlar aynı gün içerisinde kamuoyuna duyurulacak. Ancak kesin saat bilgisi Bakanlık tarafından duyurulmadı. Adaylar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuçlara https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden TC kimlik numarası, baba adı, cilt numarası ve doğum yılı bilgileriyle erişim sağlanabilecek. Sistem, adayın kura sonucunu ve atandığı birimi gösterecek şekilde tasarlandı.

Kura sonuçları açıklandıktan sonra asil listesinde yer alan adayların göreve başlama işlemleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. Adayların belirtilen süre içerisinde gerekli evrakları tamamlayarak atandıkları birime müracaat etmeleri gerekecek. Yedek listede yer alan adaylar ise asil listedeki adayların başvuru yapmaması veya eksik evrak nedeniyle işlemleri reddedilmesi durumunda sırasıyla çağrılacak. Yedek liste, asil listenin ilanından itibaren 6 ay süreyle geçerli olacak.

Güncel Alımlar ve Benzer Kura Süreçleri

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içerisinde farklı alımlar için yaptığı kura çekimleri de bulunuyor. 27 Mayıs 2025 tarihinde 3 bin 658 sürekli işçi alımı için kura çekilmişti ve sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Ayrıca Haziran dönemi için isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 28 Temmuz 2025 tarihinde yapıldı. Bu kura, sağlık çalışanlarının tayin işlemleri için gerçekleştirildi. 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ise 7 Ekim 2025 tarihinde çekildi ve sonuçları yayımlandı.

İşçi alımı kurası için başvurular İŞKUR üzerinden alındı. Adaylar, başvuru sürecinde hangi pozisyona başvuracaklarını ve hangi illeri tercih edeceklerini belirledi. Her bir pozisyon için belirlenen kontenjanlar, kura çekimiyle doldurulacak. Kura çekiminin noter huzurunda ve canlı yayında yapılması şeffaf bir sürecin garantisi olarak kabul ediliyor. Adaylar, kura çekimini Bakanlığın resmi YouTube kanalından takip ederek süreci anlık izleyebilirler.