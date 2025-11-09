Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yaşanan yangın faciası, Oransal ailesini gündeme taşıdı. Fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal’ın oğlu olan Altay Oransal, kısa sürede en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Yaşanan olayın ardından birçok kişi, Altay Oransal’ın kim olduğunu, ailesini ve iş hayatındaki konumunu araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Altay Oransal, Türkiye’nin dikkat çeken genç girişimcilerinden biri olarak biliniyor. Shauran Niche Perfume markasının kurucularından biri olan Oransal, kardeşi İsmail Oransal ile birlikte markayı kurdu. Şirket, kısa sürede özgün kokulara ve sınırlı üretim parfümlere odaklanarak lüks parfüm dünyasında adından söz ettirdi.

Shauran Niche Perfume’un yükselişi

Altay ve İsmail Oransal kardeşler, niş parfüm pazarında Türk üretimi bir marka yaratma hedefiyle yola çıktı. Shauran Niche Perfume, özel formüllerle hazırlanan kokuları ve zarif şişe tasarımlarıyla öne çıktı. Türkiye’de başlayan bu girişim, kısa sürede uluslararası pazarda da tanınır hale geldi.

Altay Oransal’ın yaşamı ve kariyeri

1991 yılında Adana’da doğan Altay Oransal, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren ailesinin içinde bulunduğu kozmetik sektöründe deneyim kazandı. Girişimcilik vizyonuyla kendi markasını kuran Oransal, 2018 yılında Amerikan Ticaret Odası’nın dünya çapındaki ilk gençlik yapılanmasını kurarak dikkat çekti. Bu adım, onun yalnızca bir girişimci değil, aynı zamanda genç liderler arasında yer alan bir isim olduğunu gösterdi.

Ailesi ve özel yaşamı

Altay Oransal, Dilovası’ndaki kozmetik fabrikasının sahibi Kurtuluş Oransal’ın oğlu. Babasının sanayi alanındaki çalışmalarıyla büyüyen Altay Oransal, bu mirası modern bir iş vizyonuyla devam ettirmeyi hedefledi. Bekar olan Oransal, parfüm sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve girişimci kimliğiyle tanınıyor.

Kısacası, Altay Oransal hem Türkiye’de hem uluslararası alanda yükselen genç bir girişimci olarak öne çıkıyor. Shauran Niche Perfume markasıyla, Türk parfüm sektörüne global bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor.