Son Mühür - Hükümetin Çarşamba günü duyurduğu plana göre, İngiltere'de 16 yaş altındaki gençlere yüksek kafeinli enerji içeceği satışı yasaklanacak. Sağlık Bakanı Wes Streeting, yaptığı açıklamada, “Mağazaların bu ürünleri çocuklara satmasını engelleyerek, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Hükümet verilerine göre, İngiltere’de 13-16 yaş arasındaki çocukların üçte biri enerji içeceği tüketiyor ve bu içeceklerin bazıları iki fincan kahveden daha fazla kafein içeriyor.

Streeting ayrıca şunları söyledi:

“Çocukların vücutlarında her gün çift espresso eşdeğeri bir madde varken okulda başarılı olmalarını nasıl bekleyebiliriz? Ebeveynlerin ve öğretmenlerin endişelerini dikkate alarak, sağlıksızlık ve düşük eğitim başarısının temel nedenlerini doğrudan ele alıyoruz. Enerji içecekleri zararsız görünebilir, ancak günümüz çocuklarının uykusu, konsantrasyonu ve sağlığı bu içeceklerden etkilenirken, yüksek şeker içeren versiyonları dişlerine zarar veriyor ve obeziteye katkıda bulunuyor”