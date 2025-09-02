Terörle Mücadele Dairesi (CTD), saldırının Shahwani Stadyumu yakınında gerçekleştiğini duyurdu. Yetkililer, olayın bir intihar saldırısı olabileceği üzerinde duruyor. Güvenlik ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, patlamaya ilişkin delil toplama çalışmaları sürüyor.

Belucistan Başbakanı’ndan sert tepki

Belucistan Eyalet Başbakanı Sarfraz Bugti, saldırıyı sert sözlerle kınadı. Bugti, “Teröristlerin kötü emelleri ne olursa olsun engellenecektir” diyerek, güvenlik güçlerinin kararlılığını vurguladı.

Haziran ayında 78 saldırı düzenlendi

Pakistan, son dönemde artan terör olaylarıyla karşı karşıya. Resmî verilere göre, haziran ayında ülke genelinde 78 terör saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti, 189 kişi yaralandı.

Belucistan’da güvenlik önlemleri artırılıyor

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yetkililer, sivillerin korunması için şehir genelinde kontrolleri sıkılaştırdı. Uzmanlar ise Belucistan’ın, militan grupların en çok hedef aldığı bölgelerden biri olduğuna dikkat çekiyor.