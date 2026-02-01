Son Mühür / Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir genelini kapsayan turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan risk haritasında kentin büyük bölümünün “tehlikeli” kategoride yer aldığı görülürken, özellikle iç ve doğu ilçelerde risk seviyesinin yükseldiği dikkati çekti. Uyarıya göre bugün itibarıyla İzmir’de hava koşullarında ani ve sert değişimler bekleniyor. Kent genelinde güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına boyutuna ulaşacağı bildirildi. Rüzgar hızının 50 ila 70 kilometre/saat aralığında seyredeceği, yüksek kesimlerde ise 80 kilometre/saat seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

‘Ulaşımda aksama yaşanabilir’ uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, tabela ve hafif yapıların zarar görmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu. Fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında ve karayolu trafiğinde aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.

‘51 ila 100 kilogram…’

Öte yandan İzmir genelinde aralıklı, yerel olarak çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında olabileceği bildirildi. Bu durumun, altyapısı yetersiz alanlarda ani sel ve su baskını riskini artırabileceği vurgulandı.

Yetkililer; sağanak sırasında yıldırım düşmesi, yağış anında kısa süreli ancak etkili kuvvetli rüzgar, yerel hortum oluşumu ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle dere yatakları, alt geçitler, alçak kotlu cadde ve sokaklar ile kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların tedbirli olması istendi. Meteoroloji ayrıca, olumsuz hava koşullarının soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme riskini artırabileceğine dikkat çekerek, kapalı alanların düzenli havalandırılması ve bacaların kontrol edilmesi çağrısında bulundu.

İzmir’in ilçelerinde hava durumu

İlçe bazlı değerlendirmelerde ise birçok merkez ilçede kuvvetli rüzgar ve fırtına riski öne çıkarken, bazı doğu ilçelerinde yağış kaynaklı risk seviyesinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Olumsuz hava koşullarının yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.