Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumuna ilişkin son açıklaması vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette rüzgar esecek. Ayrıca Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer dolu görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağanak, dolu ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile doğusunda, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bazı bölgelerde dolu geçişlerinin yaşanma ihtimali de bulunuyor. 8 Kasım 2025 Hava durumu MARMARA BURSA °C, 22°C Parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 21°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR °C, 19°C Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 20°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU °C, 21°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 22°C Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 19°C Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 22°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 21°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 20°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM °C, 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 17°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 22°C Parçalı bulutlu VAN °C, 16°C Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu