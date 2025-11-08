Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumuna ilişkin son açıklaması vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette rüzgar esecek. Ayrıca Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer dolu görülebileceği uyarısında bulunuldu.
Sağanak, dolu ve sis uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile doğusunda, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bazı bölgelerde dolu geçişlerinin yaşanma ihtimali de bulunuyor.
8 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu