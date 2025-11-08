Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumuna ilişkin son açıklaması vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan değerlendirmelere göre Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, yer yer orta şiddette rüzgar esecek. Ayrıca Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer dolu görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Sağanak, dolu ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre, yurt genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis’in doğu ilçeleriyle Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile doğusunda, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Bazı bölgelerde dolu geçişlerinin yaşanma ihtimali de bulunuyor.

8 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

