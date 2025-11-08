Son Mühür - Kiracı ve ev sahibi arasındaki tahliye davalarının artması üzerine Yargıtay’dan emsal bir karar çıktı. Ev sahipleri Semiha ve Yusuf Koldaş, 15 Ağustos 2020’de 5 yıllığına kiraya verdikleri konutu geri almak için dava açtı. Gerekçe olarak “evin kendileri ve çocukları tarafından kullanılma ihtiyacı” gösterildi. Ancak NTV’nin haberine göre kiracı Bayram Ok’un avukatı Muhammed Ok, bu gerekçenin samimi olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme ne karar verdi?

İlk derece mahkemesi, ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine karar verdi. Mahkeme, ev sahibinin başka bir mülkünün bulunmadığını ve ihtiyacın “gerçek, samimi ve zorunlu” olduğunu belirtti. Ancak karar verilirken, davanın açıldığı tarihte kira sözleşmesinin henüz süresinin dolmadığı göz ardı edildi. Yargıtay son noktayı koydu Dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne taşındı. İnceleme sonucunda Yargıtay, 15 Ağustos 2020’de başlayan 5 yıllık kira sözleşmesinin 15 Ağustos 2025’te sona ereceğini, ancak davanın 1 Aralık 2023’te açıldığını belirledi. Kararda, “Belirli süreli kira sözleşmelerinde tahliye davası, sözleşme süresi dolduktan sonra açılabilir. Süresi bitmeden açılan davalar usul ve yasaya aykırıdır” denildi. Bu gerekçeyle ilk derece mahkemesinin kararı bozuldu. Yargıtay, davacıların temyiz talebini kabul ederek kararı kanun yararına bozdu ve kira süresi dolmadan ‘ihtiyaç’ gerekçesiyle açılan tahliye davalarının geçersiz olduğuna hükmetti.