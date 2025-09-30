Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İç ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hayatı olumsuz etkileyebilir
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
30 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Çanakkale 14°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul 15°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Kırklareli 11°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Denizli 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- İzmir 15°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
- Muğla 13°C – 26°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
- Adana 20°C – 30°C → Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Antalya 22°C – 31°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Burdur 13°C – 25°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Hatay 20°C – 27°C → Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
- Ankara 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağışlı
- Eskişehir 11°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam aralıklı sağanak yağışlı
- Konya 14°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah aralıklı sağanak yağışlı
- Nevşehir 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
- Bolu 12°C – 17°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Düzce 15°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Sinop 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- Zonguldak 14°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Artvin 13°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Rize 17°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Samsun 16°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
- Trabzon 17°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
- Erzurum 7°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Kars 5°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- Malatya 13°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Van 11°C – 23°C → Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır 13°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep 15°C – 28°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Mardin 20°C – 26°C → Parçalı ve az bulutlu
- Siirt 19°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu