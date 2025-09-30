Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. İç ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyredecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hayatı olumsuz etkileyebilir

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevresinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

30 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale 14°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul 15°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli 11°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Denizli 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir 15°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Muğla 13°C – 26°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 20°C – 30°C → Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 22°C – 31°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur 13°C – 25°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay 20°C – 27°C → Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Ankara 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağışlı

Eskişehir 11°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam aralıklı sağanak yağışlı

Konya 14°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah aralıklı sağanak yağışlı

Nevşehir 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Bolu 12°C – 17°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Düzce 15°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sinop 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak 14°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Artvin 13°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Rize 17°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Samsun 16°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon 17°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum 7°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Kars 5°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Malatya 13°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Van 11°C – 23°C → Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 13°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep 15°C – 28°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mardin 20°C – 26°C → Parçalı ve az bulutlu

Siirt 19°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu