Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sanal kumar ve yasa dışı bahis sorununa dikkat çekmişti. Erdoğan, konuyla ilgili olarak kapsamlı eylem planını gözden geçirdiklerini söylemiş, "Sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz." demişti. Erdoğan'ın bu açıklamalarına, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan yanıt geldi.

"Milleti oyalamayı bırakın!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt veren Babacan, "Sayın Erdoğan;

Kapsamlı eylem planlarından bahsedip milleti oyalamayı bırakın. Bu ülkede sanal bahis ve sanal kumar bizzat sizin verdiğiniz izinlerle yasal zeminde oynatılıyor. Bu lisansları iptal edin. Tek imzayla bugün, şu anda yapabilirsiniz. Çekin fişi, bitirin işi.