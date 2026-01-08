Haftanın en yoğun günlerinden biri olması beklenen Perşembe Pazarı, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle beklenen hareketliliğe ulaşamadı. Kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle birçok esnaf tezgâh açamadı.

Tezgâh kuran bazı esnaflar ise ürünlerini yağmurdan koruyabilmek için şemsiyelerle tezgâh başında durdu. Pazarcı esnafı zor koşullara rağmen satış yapmaya çalıştı.

Yaşlı esnaf yağmur altında satış yaptı

Şiddetli yağışa rağmen özellikle yaşlı kadın esnafın tezgâhlarını terk etmediği gözlendi. Fırtına ve yağmur, hem satışları düşürdü hem de pazar alanında çalışma koşullarını ağırlaştırdı.

Vatandaşlar alışverişte zorlandı

Olumsuz hava şartları vatandaşları da etkiledi. Alışveriş için pazara gelen yurttaşlar, şemsiyelerle pazar alanında güçlükle dolaştı. Sağanak yağış nedeniyle pazar, normal günlere göre oldukça sakin kaldı.