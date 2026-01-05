Muğla’nın Menteşe ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi’nde görev yapan bir müdür, milyonlarca liralık zimmet iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Birliği suç duyurusunda bulundu

Menteşe’ye bağlı Göktepe Mahallesi’nde Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olarak görev yapan Mustafa Koca hakkında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından resmi suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan incelemelerde, kooperatif kaynaklarından yüksek miktarda paranın usulsüz şekilde kullanıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Milyonluk zimmet iddiası

Hazırlanan suç duyurusu dosyasında, Mustafa Koca’nın toplam 2 milyon 836 bin 142 lira 91 kuruşu zimmetine geçirdiği iddia edildi. Usulsüz işlemlerin uzun bir süreye yayıldığı ve kurumun maddi zarara uğratıldığı belirtildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Suç duyurusunun ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mustafa Koca gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adliyeye sevk edilen Mustafa Koca, Muğla Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.