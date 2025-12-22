Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’ya yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya üzerinde daha güçlü bir uluslararası baskı kurulması gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmeleri sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajla değerlendirdi.

AB’nin mali destek kararı “yılın en kritik adımlarından biri”

Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin 19 Aralık’ta aldığı karara dikkat çekerek, ortak borçlanma yoluyla Ukrayna’ya iki yıl boyunca toplam 90 milyar avro destek sağlanacağını hatırlattı. Söz konusu kaynağın, önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl 45 milyar avro olarak aktarılacağını belirten Zelenskiy, bu kararın hem aralık ayının hem de yılın en önemli sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.

“Rusya savaşın bedelini ödemeli”

Açıklamasında net mesajlar veren Zelenskiy, savaşın ekonomik ve insani maliyetine işaret ederek, “Rusya bu savaşın bedelini ödemeli” dedi. Sağlanacak mali desteğin, Ukrayna’nın direncini güçlendireceğini ve ülkenin savunma kapasitesine önemli katkı sunacağını vurguladı.

Odessa’ya yönelik saldırılara dikkat çekti

Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemde Odessa bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Bu saldırıların, Ukrayna’nın deniz lojistiğine erişimini engellemeyi amaçladığını belirten Zelenskiy, liman altyapısının hedef alınmasının yalnızca Ukrayna’yı değil, küresel ticaret dengelerini de etkilediğini söyledi.

“Dünya sessiz kalmamalı”

Uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunan Zelenskiy, “Bu saldırılar karşısında dünya sessiz kalmamalı. Herkes görmeli ve anlamalı ki Rusya’ya baskı uygulanmadan saldırılar gerçekten sona ermez” ifadelerini kullandı.

Savaşta diplomatik ve ekonomik baskı vurgusu

Zelenskiy’nin açıklamaları, Ukrayna yönetiminin yalnızca askeri değil, diplomatik ve ekonomik araçlarla da Rusya üzerindeki baskının artırılması yönündeki beklentisini bir kez daha ortaya koydu.