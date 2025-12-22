Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bulgaristan’ın euroya geçiş takvimi kapsamında Bulgar Levası’na ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre Bulgar Levası, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren TCMB’nin alım-satıma konu dövizler listesinden çıkarılacak.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Düzenleme, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2008-32/34 sayılı tebliğine ilişkin TCMB genelgesinde değişikliğe gidildi.

Euroya geçiş süreci etkili oldu

Yetkililer, söz konusu adımın Bulgaristan’ın 2026 yılı itibarıyla euro para birimine geçecek olması nedeniyle atıldığını bildirdi. Bu kapsamda Bulgar Levası, TCMB’nin işlem yaptığı dövizler arasından resmen çıkarılmış oldu.

Leva ile işlemler 2026’da sona erecek

Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar Levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sonlandırılacak. Bulgaristan’ın euroya geçişinin ardından, ilgili işlemlerin euro üzerinden yürütülmesi öngörülüyor.