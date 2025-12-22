Son Mühür- TBMM’de 2026 yılı bütçesi görüşülürken söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, esnaf ve sanatkârların yaşadığı ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Kalaycı, özellikle AVM ve büyük market zincirlerine yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

AVM ve zincir marketler için yeni kural önerisi

Kalaycı, perakende sektöründeki dengesizliğe dikkat çekerek, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezlerinde kontrolsüz şekilde şube açmasının esnafı zor durumda bıraktığını söyledi. Bu kapsamda, söz konusu işletmelerin şehir merkezlerindeki şube açılışlarının belirli kurallara bağlanmasını ve pazar günleri kapalı olmalarının sağlanmasını önerdi.

“KOBİ’ler için fonlama ve teşvikler güçlendirilmeli”

Reel sektöre yönelik desteklerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kalaycı, KOBİ’lerin erişebileceği uygun maliyetli finansman imkânlarının genişletilmesini istedi. Verimliliği yükseltecek ve maliyetleri azaltacak teşviklerin devreye alınması gerektiğini belirten Kalaycı, ihracatı destekleyen politikalara da daha fazla ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

POS komisyonları ve vergi düzenlemeleri gündemde

Esnafın mali yüklerine de değinen Kalaycı, kredi kartı POS komisyon oranlarının esnaf için ciddi bir gider kalemi haline geldiğini söyledi. Bu oranların makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, esnafın vergi ve prim borçlarının yapılandırılması taleplerinin de dikkate alınmasını istedi.

Gerçek usul düzenlemesine eleştiri

Büyükşehir statüsündeki illerde, nüfusu 30 bini aşan ilçelerdeki esnafın yılbaşından itibaren gerçek usule tabi tutulmasını öngören düzenlemeye de değinen Kalaycı, uygulamanın vergi adaleti açısından yeni eşitsizlikler doğurabileceğini dile getirdi. Bu durumun özellikle küçük esnafı zorlayacağını belirten Kalaycı, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki kriterlere göre daha adil bir ayrım yapılması gerektiğini söyledi.

Emeklilik ve şoför esnafına destek talebi

Konuşmasında şoför esnafına da değinen Kalaycı, araç yenileme ve akaryakıt üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca esnaf ve çiftçilerin emeklilik için gerekli prim gün sayısının 7 bin 200’e düşürülmesi yönünde çağrıda bulundu.

Kalaycı, esnaf ve sanatkârların yalnızca ekonomik değil, toplumsal açıdan da önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bu kesimin korunmasının ekonomik istikrar açısından zorunlu olduğunu kaydetti.