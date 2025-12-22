Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin geleneksel yılbaşı etkinliği Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Nezih Allıoğlu, GGYD’nin kuruluşundan bu yana gençliğin dinamizmini, girişimciliğin cesaretini ve Cumhuriyet değerlerini rehber edindiğini ifade etti.

“Nilüferler Yetişiyor Fonu büyütüldü”

Derneğin yürüttüğü projelerle hem Ankara’da hem de Türkiye genelinde güçlü bir etki oluşturduğunu belirten Allıoğlu, Nilüferler Yetişiyor Eğitime Destek Fonu’nun bu yıl daha da büyütüldüğünü kaydetti.

Burs verilen öğrenci sayısının 300’e çıkarıldığını açıklayan Allıoğlu, gençlerin eğitimine desteğin 2026 yılında da öncelikli misyonlar arasında yer alacağını dile getirdi.

Ekonomiye ve istihdama katkı

GGYD’nin 40 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir yapı haline geldiğini aktaran Allıoğlu, derneğin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Ekonomide gelecek yıl daha dengeli ve öngörülebilir bir tablonun oluşmasını temenni eden Allıoğlu, üretim, istihdam ve ülkeye katkı hedeflerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.