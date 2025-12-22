Son Mühür- Romanya ve Hırvatistan’da tespit edilen cüzzam vakaları, sağlık otoritelerini harekete geçirdi. Özellikle Romanya’da onlarca yıldır görülmeyen hastalığın yeniden ortaya çıkması, bölgede geniş çaplı incelemelere yol açtı.

Romanya’da 44 yıl sonra ilk vakalar

Romanya Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeybatısındaki Cluj kentinde faaliyet gösteren bir kaplıcada çalışan iki masözde cüzzam tespit edildiğini açıkladı. 21 ve 25 yaşlarındaki iki kişinin Endonezya vatandaşı olduğu, tanının ardından tedavilerine başlandığı bildirildi. Yetkililer, iki kişi hakkında da cüzzam şüphesiyle test sürecinin sürdüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı’ndan kamuoyuna açıklama

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, kaplıcayı ziyaret eden vatandaşlar için panik oluşturacak bir durum bulunmadığını belirtti. Rogobete, cüzzamın bulaşabilmesi için uzun süreli ve yakın temas gerektiğini vurguladı. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, hastalardan birinin yakın zamanda Asya’ya seyahat ettiği ve yaklaşık bir ay annesiyle birlikte kaldığı, annenin de aynı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaplıca geçici olarak kapatıldı

Vakaların tespit edilmesinin ardından söz konusu kaplıcanın geçici süreyle hizmete kapatıldığı ve kapsamlı bir denetim başlatıldığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı, Romanya’da en son cüzzam vakasının 44 yıl önce kayıtlara geçtiğini hatırlattı.

Hırvatistan’da tekil vaka

Öte yandan Hırvatistan’ın Split kentinde de münferit bir cüzzam vakasının tespit edildiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, hastanın tedavi altına alındığını, yakın temaslı kişilere ise koruyucu tedavi uygulandığını açıkladı. Yetkililer, toplum genelinde yayılma riskinin son derece düşük olduğunun altını çizdi.

Erken teşhisle tamamen tedavi edilebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre cüzzam; ciltte lezyonlar, his kaybı ve sinir hasarı gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, erken teşhis konulması halinde hastalığın tamamen tedavi edilebildiğini vurguluyor.