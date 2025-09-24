Özellikle S Sport’un YouTube’daki bazı maç özetlerinde, Türkiye’de yasal olmayan bahis sitelerinin reklamlarına yer verildiği tespit edildi ve bu nedenle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından şirkete 6 milyon TL para cezası kesildi. Söz konusu reklamlar, Juventus-Parma gibi dış kaynaklı maç özetlerinde yer aldı. Kurul, bu reklamların teknolojik imkanlar kullanılarak video içerisine yerleştirildiğini ve yurt dışına da dağıtımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Yasa dışı bahis soruşturmasının detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın ardından Saran, polis eşliğinde ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Soruşturma dosyasında, S Sport kanalında yayınlanan futbol müsabakalarında stadyum reklam panolarına dijital olarak eklenen ve ülkemizde ruhsatsız bahis olarak görülen sitelerin tanıtımları yer aldı. Hukuki süreçte, Sadettin Saran başta olmak üzere şirket yöneticilerinin, bu reklamların doğrudan müdahaleleri olmadan yurt dışındaki maç yayınlarında yer aldığını savunduğu açıklandı. Savcılık, “Yasalara uygun yayın yapmakla sorumlusunuz” diyerek yayıncı kuruluşun da hükümlü olduğunu, reklamları engellemenin teknik olarak mümkün olmasa da, Türkiye’de yayına giren içerikte sorumluluğun yayıncıya ait olduğuna hükmetti.

Yurt dışı yasağı ve son gelişmeler

Savcılığın “yurt dışına çıkamama” tedbiri ve adli kontrol talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirdi. Bu tedbirle birlikte Saran’ın yurt dışına çıkması ve Avrupa’daki temsiliyet görevlerine katılması bir süre mümkün olmadı. Ancak mahkeme kararı ve avukatlarının itirazı ile yurt dışı yasağı bir süre sonra kaldırıldı. Soruşturma kapsamında, hem Sadettin Saran hem de şirket yetkilileri, yasa dışı bahis reklamlarının teknik olarak denetlenmesinin veya engellenmesinin mümkün olmadığını savunsa da; yetkili kurumlar, yayıncının her koşulda hukuken sorumlu olduğu görüşünü koruyor.

Güncel durumda, Sadettin Saran ve S Sport hakkındaki soruşturma devam ediyor. Saran’ın adli kontrol ve yurt dışı yasağı kaldırılmış olsa da, iddianamede yasa dışı bahis reklamı suçlamasıyla 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istemi yer alıyor. Hem medya hem de spor hukuku çevrelerinde bu sürecin, dijital yayıncılıktaki içerik denetimi ve uluslararası yayınların yerel yasalara uygunluğu açısından Türkiye’de örnek oluşturacağı değerlendiriliyor. Sadettin Saran ise, yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla birlikte hukuki sürecini serbest şekilde takip edebiliyor.