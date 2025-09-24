Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda son üç karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran Victor Osimhen’in durumu netleşti. Nijeryalı golcü, Alanyaspor maçında sahada olmayacak.

Osimhen’den kötü haber

Milliyet’in haberine göre, bireysel antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki forvet oyuncusu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği yıldız futbolcunun hedefi ise Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool maçına yetişmek.

Okan Buruk’un açıklamaları

Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor mücadelesi sonrasında yaptığı değerlendirmede Osimhen’in durumu için umutlu konuşmuştu. Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere ederse Alanya’da takımla olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz.”

Ancak kontroller sonrası ağrılarının devam etmesi nedeniyle oyuncunun Alanyaspor kadrosuna alınmayacağı kesinleşti.

Liverpool maçına yetişmek istiyor

Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen’in en büyük hedefi, sarı-kırmızılı formayla çıkacağı ilk Şampiyonlar Ligi maçına yetişmek. Nijeryalı golcünün, Liverpool karşılaşmasına yetişmesi için sağlık ekibiyle özel bir program yürüttüğü öğrenildi.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 26 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Corendon Alanyaspor’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Osimhen’in yanı sıra sakatlığı bulunan bazı oyuncuların durumu da maç saatinde netlik kazanacak.