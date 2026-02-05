Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano forması giyen genç futbolcu Renato Sam-Na Nhaga’nın transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transferin tüm mali detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Transfer bedeli açıklandı: 6,5 milyon euro

Galatasaray tarafından yapılan resmi duyuruda, Renato Sam-Na Nhaga’nın bonservisi için oyuncunun kulübüne toplam 6 milyon 500 bin euro ödeme yapılacağı bildirildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve anlaşmanın tamamlandığı ifade edildi.

4,5 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu ile 4,5 sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu. Uzun vadeli anlaşmanın, Galatasaray’ın genç ve potansiyelli oyunculara yönelik transfer politikasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Sezon sezon maaş detayları

Kulüp açıklamasında Renato Sam-Na Nhaga’ya ödenecek garanti ücretler de net şekilde paylaşıldı. Buna göre futbolcunun sezonlara göre kazanacağı ücretler şöyle:

2025/2026 sezonu: 375 bin euro

2026/2027 sezonu: 750 bin euro

2027/2028 sezonu: 750 bin euro

2028/2029 sezonu: 800 bin euro

2029/2030 sezonu: 850 bin euro

Galatasaray’ın gelecek planlamasında önemli parça

Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkat çeken Renato Sam-Na Nhaga’nın, Galatasaray’ın orta ve uzun vadeli kadro planlamasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Teknik heyetin oyuncuyu hem rotasyon hem de gelişim projesinin merkezinde gördüğü ifade ediliyor.

Resmi süreç tamamlandı

Transferin tüm hukuki ve idari süreçlerinin tamamlandığı belirtilirken, Renato Sam-Na Nhaga’nın kısa süre içinde Galatasaray formasıyla ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.