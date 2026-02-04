Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Real Betis arasında görüşmeler devam ediyor. Türk devi, Ocak ayında üç kez teklif sunmuş ancak İspanyol kulübü bu teklifleri reddetmişti. Şimdi taraflar ortak bir noktada buluşmak için yeniden masaya oturdu.

Sergi Altimira kimdir?

Sergi Altimira, 25 Ağustos 2001 tarihinde İspanya'nın Cardedeu bölgesinde dünyaya geldi. 24 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev yapıyor. 1,88 metre boyuyla dikkat çeken Altimira, genellikle sağ ayağını kullanıyor.

Orta sahada denge sağlayan, taktiksel zekası yüksek ve topla güvenilir bir oyuncu olarak tanınan Altimira, gösterişli değil ama takıma istikrar katan bir profil çiziyor. İspanya La Liga'da sergilediği performansla uluslararası arenada dikkat çekmeyi başardı.

Sergi Altimira hangi takımlarda oynadı?

Barcelona altyapısında futbolculuk kariyerine adım atan Altimira, profesyonel anlamda farklı kulüplerde tecrübe kazandı:

Sabadell (2020-2022): İlk profesyonel sözleşmesini bu kulüple imzaladı. Kiralık olarak Granollers'te de forma giydi.

Getafe (2023): La Liga'da ilk deneyimini yaşadı.

Real Betis (2023-): Son 2,5 sezondur forma giydiği kulüpte kendini kanıtladı ve takımın önemli bir parçası haline geldi.

Sergi Altimira'nın kariyer istatistikleri

İspanya'da toplam 158 maça çıkan Altimira, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 4 asist yaptı. Real Betis kariyerinde ise 96 resmi maçta 8 skor katkısı üretti. Defansif özellikleriyle öne çıkan oyuncu, rakip takımlara zor anlar yaşatıyor.

Sergi Altimira'nın piyasa değeri ne kadar?

Transfermarkt verilerine göre Sergi Altimira'nın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Real Betis'in oyuncu için talep ettiği bonservis bedeli ise 18 milyon Euro civarında.

Galatasaray transfer görüşmeleri ne durumda?

Menajer George Gardi'nin oyuncuyu Galatasaray'a önermesinin ardından taraflar arasında yoğun bir pazarlık süreci yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün 3 milyon Euro bedelli bir kiralama teklifi sunduğu ancak ilk görüşmelerin sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Real Betis, oyuncuyu takımın önemli bir parçası olarak görüyor ve satışa sıcak bakmıyor. Ancak İspanyol ekibinin orta sahaya yeni bir takviye yapmasının ardından görüşmelerin yeniden hareketlendiği ifade edildi.

Galatasaray, Avrupa'da iddialı hedeflerine ulaşmak için orta sahaya düzen ve süreklilik sağlayacak bir oyuncu arıyor. Altimira'nın profili tam olarak bu arayışa uyuyor. Ancak transferin gerçekleşmesi için Galatasaray'ın teklifini artırması gerekebilir.

Sergi Altimira'nın özellikleri

Altimira, orta sahada topu tutabilen, savunma geçişlerinde etkili ve pas organizasyonunda güvenilir bir oyuncu. La Liga'da gösterdiği performansla hem İspanya'da hem de uluslararası arenada takdir topluyor. Genç yaşına rağmen tecrübeli bir profil çiziyor ve henüz kariyer zirvesine ulaşmadığı değerlendiriliyor.