Galatasaray ve İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmada tribünlerin nefesini tuttuğu bir an yaşandı. Maçın temposunun yükseldiği dakikalarda sarı-kırmızılı ekibin yıldız ismi Ahmet Kutucu ile İstanbulspor file bekçisi İsa Doğan, bir hava topu mücadelesinde çok sert bir şekilde çarpıştı. Darbenin şiddetiyle her iki futbolcu da bir anda yere yığılırken, stadyumda derin bir sessizlik hakim oldu. Sağlık ekiplerinin saha içine hızla girdiği o anlarda, oyuncuların takım arkadaşları da büyük bir endişe yaşadı.

AHMET KUTUCU OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Yerde kalan oyunculardan Ahmet Kutucu'ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Çarpışmanın etkisiyle sarsılan ve yerden kalkmakta güçlük çeken genç oyuncu, teknik heyetin kararıyla riske edilmedi. Sağlık heyetinin tavsiyesi üzerine kenara alınan Ahmet Kutucu'nun yerine oyuncu değişikliği yapıldı. Yıldız ismin durumuyla ilgili detaylı kontrollerin maç sonrasında yapılacağı belirtilirken, oyuncunun bilincinin açık olduğu ancak tedbir amaçlı dinlendirildiği öğrenildi.

KALECİ İSA DOĞAN AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpışmanın diğer tarafındaki isim olan İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için ise durum ne yazık ki daha ciddiydi. Olay yerinde yapılan uzun süreli müdahalenin ardından genç kaleci, boyunluk takılarak sahaya giren ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Stadyumdan alkışlar eşliğinde çıkarılan İsa Doğan'dan gelen ilk haberler ise moral bozdu.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER: ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Hastanede yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonucunda İsa Doğan'ın yüzüne aldığı darbe nedeniyle ciddi bir hasar oluştuğu tespit edildi. Doktorlardan alınan ilk bilgilere göre, talihsiz kalecinin elmacık kemiğinde kırık meydana geldiği belirlendi. Tedavi sürecine hemen başlanan İsa Doğan'ın ameliyat edilip edilmeyeceğine yapılacak detaylı kontrollerin ardından karar verileceği ifade edildi. Futbol camiası, her iki oyuncuya da geçmiş olsun dileklerini iletiyor.