Maç öncesi seremonide Ronaldo, rakip takımın futbolcularıyla tek tek selamlaştı. Eski Real Madrid takım arkadaşı Karim Benzema ile sıcak bir şekilde sarıldı, ardından Fabinho ile tokalaştı. Ancak sıra Kante'ye geldiğinde Fransız yıldız, hiçbir temas kurmadan Ronaldo'nun yanından yürüyerek geçti. Bu görüntüler sosyal medyada viral oldu ve iki yıldız arasında bir husumet olduğu iddiaları alevlendi.

Kante neden Ronaldo ile tokalaşmadı?

Kante'nin bu tavrı sosyal medyada farklı yorumlar aldı. Bazı futbolseverler durumu maç öncesi konsantrasyonun bir parçası olarak değerlendirirken, bazıları ise saygısızlık olarak gördü. Ancak perde arkasında daha derin bir gerilim yatıyor.

İddialara göre Kante, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki transfer politikalarına müdahale etmesinden rahatsız. Portekizli yıldızın, ligdeki güç dengesini korumak adına çeşitli transferleri engellemesi veya geciktirmesi, Kante dahil birçok oyuncuyu olumsuz etkiledi.

Ronaldo'nun transfer vetosu Kante'yi nasıl etkiledi?

Fenerbahçe'nin Kante transferi bir ara iptal olma noktasına gelmişti. Bu krizin arkasında Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) yönelik protestosu yatıyordu.

Ronaldo, şampiyonluk yarışı verdikleri Al-Hilal'in Karim Benzema'yı kadrosuna katmasına şiddetle karşı çıktı. Zaten güçlü olan rakibinin Benzema ile daha da güçlenmesini "haksız rekabet" olarak değerlendiren Portekizli yıldız, yönetime "Maça çıkmam" resti çekti. Bu protesto sonrası PIF, tüm transferleri geçici olarak durdurdu.

Bu domino etkisi şöyle işledi: Benzema'nın Al-Hilal'e gidememesi, Al-Ittihad'ın forvet boşluğunu dolduramamasına neden oldu. Dolayısıyla En-Nesyri'yi alamayan Al-Ittihad, Kante'yi de elden çıkaramadı ve Fenerbahçe transferi askıya alındı.

Ronaldo neden Suudi Arabistan'da grev yaptı?

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Riyadh ile oynadığı maçta forma giymedi. 40 yaşındaki yıldız, günde yaklaşık 500 bin sterlin kazanmasına rağmen sahaya çıkmayı reddetti.

Ronaldo'nun isyanının temel nedeni, PIF'in dört kulübü (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad ve Al-Ahli) eşit şekilde desteklemediği iddiası. Portekizli yıldız, Al-Hilal'e milyonlarca euroluk transferler yapılırken Al-Nassr'ın yalnızca genç bir Iraklı oyuncuyla yetinmek zorunda kalmasına tepki gösterdi.

Al-Hilal taraftarları ise Ronaldo ile dalga geçerek Riyad sokaklarına "Kayıp aranıyor! 41 yaşında, aşırı ağlama sorunu var" yazılı afişler astı.

Suudi Arabistan'dan Ronaldo'ya ültimatom

Suudi Arabistanlı yetkililer, Ronaldo'nun tavrına sert tepki gösterdi. Ünlü Suudi gazeteci Walid Al Faraj, "Bu ülke Cristiano Ronaldo'nun ülkesi mi? Buradan kazandığı paraları Avrupa'da hayal edemez. Ronaldo bu ülkeye saygı duymalı, sınırlarını bilmeli" dedi.

Suudi tarafı, Ronaldo'ya tam destek verdiklerini ve ligin mali düzenlemelerinin "şeffaf" ve "adil" olduğunu vurguladı. Karim Benzema'nın Al-Hilal transferinin PIF tarafından değil, özel yatırımcı Prens Alwaleed bin Talal tarafından finanse edildiği açıklandı.

Kante ve Ronaldo arasında kişisel bir husumet var mı?

İki yıldız arasında doğrudan bir kişisel sorun olduğuna dair kanıt yok. Ancak Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki transfer politikalarına müdahalesi, Kante'nin Fenerbahçe transferini geciktirmesi ve zorlaştırması, Fransız yıldızın bu durumdan rahatsız olmasına yol açmış görünüyor.

Kante'nin tokalaşmama anı, belki de maç öncesi konsantrasyonla ilgili olabilir. Ancak transfer sürecindeki tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında, iki yıldız arasında en azından profesyonel bir mesafe oluştuğu söylenebilir.

Sonuç olarak Kante artık Fenerbahçe'de, Ronaldo ise Al-Nassr'da geleceğini sorguluyor. İki dünya yıldızının yolları bir süreliğine ayrılmış oldu.