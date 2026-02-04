Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kış uykusu sona eriyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve diğer Avrupa devleri için saha içindeki mücadeleden önce masa başındaki kritik süreçte sona gelindi. Kulüplerin ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları yıldız isimleri Şampiyonlar Ligi maçlarında oynatabilmeleri için UEFA'nın belirlediği takvime uymaları şart. Teknik heyetlerin ve yönetimlerin uykularını kaçıran o son tarih ve saat netleşti.

GALATASARAY İÇİN SON ÇAĞRI: 5 ŞUBAT PERŞEMBE

Futbolseverlerin merakla beklediği kadro bildirim süresi 5 Şubat 2026 Perşembe günü sona eriyor. UEFA kurallarına göre kulüplerin, güncel oyuncu listelerini en geç saat 23.59'a kadar sisteme girmeleri gerekiyor. Bu tarih ve saat, Galatasaray için hayati önem taşıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu dakikadan sonra yapacağı bildirimlerde yeni transferlerini listeye ekleyemeyecek. Süreyi kaçıran kulüpler, kış döneminde milyonlar harcayıp aldıkları oyuncuları Avrupa maçlarında sahaya sürememe riskiyle karşı karşıya kalacak.

UEFA LİSTESİNE EN FAZLA KAÇ YENİ TRANSFER EKLENEBİLİR?

5 Şubat gecesine kadar sürecek olan bu operasyonda teknik direktörleri zorlu bir matematik hesabı bekliyor. UEFA talimatlarına göre kulüpler, sezon başında verdikleri A listesine ara transfer döneminde en fazla 3 yeni futbolcu monte edebiliyor. Ancak bu eklemeler yapılırken genel kadro sınırına da dikkat edilmesi gerekiyor. Güncellenen listedeki toplam oyuncu sayısı 25 kişiyi geçemiyor.

YERLİ OYUNCU KURALI DEVAM EDİYOR

Teknik heyetlerin listeyi oluştururken dikkat etmesi gereken bir diğer kırmızı çizgi ise 'yerli oyuncu' kuralı. Kulüpler, kış döneminde yapacakları güncellemede de sezon başındaki gibi listelerinde en az 8 yerli (altyapı veya federasyon eğitimi almış) oyuncu bulundurmak zorunda. Galatasaray teknik heyetinin, bu kriterleri göz önünde bulundurarak 5 Şubat gecesine kadar son kararını vermesi ve listeyi UEFA'nın genel merkezine iletmesi bekleniyor.