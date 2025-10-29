Son Mühür - İstanbul Kadıköy’deki bir AVM’de düzenlenen Ünifeb Mezunlar Derneği’nin Cumhuriyet’in 102. yılına özel Cumhuriyet Konserleri’ne katılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle duydukları gururu dile getiren Saran, “Cumhuriyet’in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah daha nice yılları birlikte kutlarız” dedi.

Bahis oynadığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 152 hakemle ilgili soruya yanıt veren Saran, şunları söyledi:

"Dün Gaziantep'te de benzer şeyler söyledim. Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek. Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İçimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına, Türk futbolunun tertemiz bir noktaya gelmesi adına hak yememeye son derece özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz. Yeri gelince konuşacağız. Daha fazla şeyler ortaya çıkacaktır."

''Daha fazlası da çıkacaktır''

Saran, Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük’ün PFDK’ye sevk edilenler arasında olmasına ilişkin olarak, Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." dedi. Saran, yaşananların sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, aceleci davranmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.