Türk futbolunda son dönemin öne çıkan isimlerinden Egemen Artun, hem hakemlik kariyeri hem de hakkında başlatılan bahis soruşturmasıyla gündem oldu. Genç yaşında üst klasman hakemi olmayı başaran Artun’un mesleki ve akademik yolculuğu merak ediliyor. Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasına adı karışınca, kamuoyunun ilgisi Egemen Artun’un kişisel ve mesleki geçmişine yöneldi.

Futbol sahasında gösterdiği performans ve disiplinli çalışmasıyla öne çıkan Egemen Artun, aynı zamanda kimya mühendisliği alanında da eğitim aldı. Hakemlik kariyerinde farklı liglerde görev yaparken, sorumluluğu ve tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Egemen Artun kimdir?

Egemen Artun, 22 Nisan 1992’de Ankara’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Artun, 16 yıldır Samsun’da yaşıyor ve Samsun bölgesi hakemleri arasında yer alıyor. Lisans eğitimini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı. Şu anda aynı üniversitede Kimya Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimi görüyor ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine uzmanlaşmak istiyor.

Hakemliğe lise döneminde, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2012 Mart ayında katıldığı HİF hakemlik kursu ile başladı. Amatör futbol geçmişine sahip olan Artun, hızla klasman yükseltti ve profesyonel liglerde hem orta hakem hem dördüncü hakem olarak görev aldı. Süper Lig’de Samsun kentini temsil etmek, kariyer hedefleri arasında öne çıkıyor. Mete Kalkavan’ı kendine idol olarak görüyor.

Hakemlik kariyeri ve görevlendirmeleri

Egemen Artun, üst klasman hakemi olarak çeşitli liglerde birçok maç yönetti. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig karşılaşmalarında orta hakem veya dördüncü hakem olarak görev üstlendi. Hakemliği hobi olarak başlayan Artun, kısa sürede profesyonel seviyeye yükseldi. Sahada sergilediği performans ve kararlılığı ile federasyonun dikkatini çekiyor.

Bahis soruşturması ve disiplin süreci

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Egemen Artun’u futbol karşılaşmalarında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. 28 Ekim tarihinde alınan tedbir kararıyla birlikte Artun hakkında disiplin süreci başlatıldı. TFF’nin disiplin talimatı gereği, Egemen Artun 152 hakem ile birlikte tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi ve bu hakemler arasında üst klasman statüsünde olan yedi isimden biri olarak öne çıkıyor. Sürecin sonunda PFDK’nın vereceği karar, genç hakemin kariyeri için belirleyici olacak.

Bu gelişmeler, Türk futbolunda şeffaflığın ve disiplinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Hakemlik ve teknik alandaki deneyimiyle adını duyuran Egemen Artun’un geleceği, yürütülen soruşturma ve disiplin kurulu kararlarına bağlı olarak şekillenecek.