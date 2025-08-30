Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun görevden alınmasının ardından teknik direktör belirsizliği sürerken, kulüp başkan adayı Sadettin Saran dikkat çeken bir açıklama yaptı. Saran, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktör adayının Portekizli çalıştırıcı Sérgio Conceição olduğunu duyurdu.

“Büyük Fenerbahçe camiamıza duyurumuzdur”

Sadettin Saran, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Teknik direktörümüz Jose Mourinho’nun bugün itibariyle kulüp yönetimimiz tarafından görevden alındığı hepimizin malumudur. Olağanüstü kongremize tam 23 gün kaldığı dikkate alındığında, verilecek olan yeni teknik adam kararı kuşkusuz hayati önem arz etmektedir. Gelinen noktada artık ifade etmek zorundayız ki, teknik direktör adayımız Sérgio Conceição’dur.”

Yönetimi harekete geçmeye çağırdı

Saran, Fenerbahçe yönetimini hızlı adım atmaya davet ederek, “Yönetimimizi ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi. Başkan adayı, Conceição’nun sarı-lacivertli kulübe gelmeye hazır olduğunu da vurguladı.

“Mourinho’dan daha iyi şartlarda gelmeye hazır”

Açıklamasında Portekizli teknik adamın şartlarına da değinen Saran, “Sérgio Conceição kulübümüze eski teknik direktörümüz Mourinho’dan daha iyi koşullarda gelmeye hazırdır” sözleriyle süreci özetledi.

Gözler olağanüstü kongreye çevrildi

Fenerbahçe’de olağanüstü kongreye sayılı günler kala, Sadettin Saran’ın bu açıklaması camiada büyük yankı uyandırdı. Kongre süreci yaklaşırken, teknik direktör tercihi konusunda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.