Portekiz ekibi Benfica’nın, transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadaki hamlesiyle gündem oldu. Kerem, Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Eski takım arkadaşlarından tepki!

Kerem’in bu hareketinin ardından Galatasaray’da birlikte forma giydiği eski takım arkadaşları Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, milli futbolcuyu sosyal medyada takipten çıkardı.

Kerem takibi sürdürdü!

Aktürkoğlu ise Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı’yı takip etmeye devam ediyor. Ancak iki futbolcunun bu tavrı, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Taraftarlar sosyal medyada tartıştı

Yaşanan gelişmeler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Taraftarlar arasında, Kerem’in paylaşımlarını silmesi ve eski takım arkadaşlarının tepkisi farklı yorumlara neden oldu.