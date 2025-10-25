Osman Günden / Son Mühür - Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda, kulübe ait taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki tanındı. 4, 5, 6, 7 ve 8. maddeler ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, kongre üyeleri mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetim kuruluna istedikleri yetkileri verdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen genel kurulda, daha önce olağanüstü seçimli genel kurulda reddedilen maddeler bu kez ayrıntılı şekilde üyelere sunuldu. Yapılan konuşmaların ardından her madde tek tek tartışılıp oylamaya sunuldu ve üyeler oy çokluğuyla kabul etti. Eski başkan Ali Koç döneminde görev yapan ve genel kurula katılan yöneticiler de tüm maddelere evet oyu verdi.

Bir önceki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da, aynı maddeler üyeler tarafından kabul edilmemişti. O dönemdeki ret kararı, kulüp içindeki dengeler nedeniyle Ali Koç yönetimine yönelik bir tepki olarak yorumlanmıştı. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım ise söz konusu maddelere veto çağrısında bulunmuştu.

O maddeler neler?

4. madde: "Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır."

5. madde: "Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır."

6. madde: Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...

7. madde: "Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üzerinde yatırım ve tesisler, plan, proje, tadilat dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması, yaptırılması hususunda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi..."

8. madde: 8. madde; yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir suretle değerlendirilmesi, gerektiğinde sermaye artışına gidilmesi, hisselerinin devri ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasviyesi gibi konularda yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi...