Son Mühür- Kadınlar 49 kilo kategorisinde mücadele eden 19 yaşındaki milli tekvandocu Elif Sude Akgül, ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak Türk tekvandosunun gururu oldu.

Turnuvaya ilk turu maç yapmadan geçerek başlayan Akgül, ikinci turda Andorra’dan Naiara Linan Pardo’yu, üçüncü turda ise Avustralya’dan Saffron Tambyrajah’ı mağlup etti. Üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

Almanya ve Çin engelini geçti

Çeyrek finalde Almanya’dan Supharada Ateşli’yi saf dışı bırakan Elif Sude Akgül, yarı finalde ev sahibi Çinli Xiaolu Fu’yu da yenerek büyük bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerini eleyen genç sporcu, final bileti alarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Sakatlığa rağmen finale çıktı

Sakatlığına rağmen turnuvada büyük bir mücadele örneği sergileyen Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen müsabakanın ardından rakibine az farkla mağlup olan milli sporcu, gümüş madalya elde etti.

İlk Dünya Şampiyonası, ilk madalya

Katıldığı ilk Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak dikkatleri üzerine çeken Elif Sude Akgül, hem bireysel olarak hem de Türk tekvandosunu temsilen önemli bir başarıya imza attı. Bu madalya, milli takım adına şampiyonada kazanılan ilk madalya olarak da tarihe geçti.

Erkeklerde Ömer Faruk Dayıoğlu turnuvaya erken veda etti

Erkekler 63 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ömer Faruk Dayıoğlu ise üçüncü turda İranlı Mahdi Hajimousaei’ye mağlup olarak turnuvaya veda etti.