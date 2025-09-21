Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştiriliyor. Saat 10.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemlerinde, başkan adayı Sadettin Saran da sandığa giderek oyunu kullandı.

Saran, 37 numaralı sandıkta oyunu kullanırken kongre üyelerinden yoğun ilgi gördü.

“Kimseyi mahcup etmeyeceğiz”

Oy verme işlemi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, seçilmeleri halinde önemli adımlar atacaklarını söyledi.

Saran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe’yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim.”

Saran ayrıca, kendisine verilen destekten ötürü çok mutlu olduğunu ve destek verenleri mahcup etmeyeceklerini vurguladı.