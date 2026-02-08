Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hem maç değerlendirmesi yaptı hem de gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Zor deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldık”

Net bir skorla kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Tekke, Samsunspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Zorlu bir deplasmanda oynadıklarını dile getiren deneyimli teknik adam, galibiyeti Trabzonspor camiasına armağan ettiklerini söyledi. Tekke, “Kolay maç diye bir şey yok. Çok zor bir noktadan buraya geldik. Deplasman galibiyeti olmayan bir Trabzonspor vardı. Altı ayda oyuncularımızın mücadelesiyle bugün bu noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

“Bu mücadele daha fazla desteği hak ediyor”

Takım içindeki ortamın çok iyi olduğunu vurgulayan Fatih Tekke, sahadaki mücadelenin saygıyı ve daha fazla desteği hak ettiğini belirtti. Oyuncularının gösterdiği çabanın kendisini gururlandırdığını söyleyen Tekke, hafta sonu oynanacak kritik karşılaşmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Zubkov belirsizliği ve oyun anlayışı

Oyun planına dair değerlendirmelerde bulunan Tekke, geçiş oyununu tercih etmediğini ancak maç içinde formasyon değişikliğiyle zaman zaman bu yapıya döndüklerini aktardı. Zubkov’un Fenerbahçe maçına yetişip yetişemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirten Tekke, esas önemli olanın oyuncuların sahaya yansıttığı duygu olduğunu söyledi.

“Bu takım kriz yaşamadı, yaşatılmak istendi”

Takımın psikolojik direncine dikkat çeken Tekke, Trabzonspor’un kriz ortamlarına sürüklenmek istendiğini ancak oyuncuların buna izin vermediğini dile getirdi. Taraftarı mutlu etmenin herkesin ortak hedefi olduğunu vurgulayan Tekke, bu duygunun korunması gerektiğinin altını çizdi.

Ara transfer değerlendirmesi: “Bu kadroyla yola devam”

Ara transfer dönemine de değinen Fatih Tekke, planladıkları transferlerin tamamını gerçekleştiremediklerini söyledi. Kenar oyuncusu ihtiyacının karşılanamadığını ifade eden Tekke, mevcut kadronun genç, dinamik ve tecrübeli isimlerden oluştuğunu belirtti. Oyuncuların hata yaparak da öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Tekke, bu süreçte takıma destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Hakem eleştirisi: “Kazanırken de söylüyorum”

Fenerbahçe maçıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Tekke, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ifade etti. Hakem performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren Tekke, “Bugün kazandık ama hakemden hiç memnun değilim. Rahatsız olduğum şeyler var ve bunu kazanırken de söylemek zorundayım” dedi.

“Ekstra motivasyona gerek yok”

Fatih Tekke, Fenerbahçe maçının da diğer karşılaşmalardan farkı olmadığını belirterek, aynı konsantrasyon ve mücadeleyle sahaya çıkacaklarını söyledi. Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Tekke, amaçlarının yine Trabzonspor taraftarını mutlu etmek olduğunu sözlerine ekledi.