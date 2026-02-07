Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Adalı, Beşiktaş camiasının kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak, Dolmabahçe’de tek yürek olunması mesajı verdi.

“Beşiktaş bir kulüpten fazlasıdır”

Açıklamasında Beşiktaş’ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını ifade eden Adalı, siyah-beyazlı camiayı büyük bir aile olarak tanımladı. Beşiktaş’ın bir semtin hatırası, bir milletin hafızası ve milyonların ortak değeri olduğunu belirten Adalı, taraftarın kulübün vicdanı olduğunu söyledi.

“Eleştiri de sitem de Beşiktaş içindir”

Taraftarın eleştiri ve tepkilerinin kendileri için kıymetli olduğunu dile getiren Adalı, bunların Beşiktaş sevgisinden kaynaklandığını vurguladı. Mevcut puan durumunun beklentilerin altında olduğunu kabul eden Adalı, hedeflerinin günü kurtarmak değil, güçlü ve istikrarlı bir Beşiktaş inşa etmek olduğunu kaydetti.

“Önümüzdeki 10 yılın Beşiktaş’ını kuruyoruz”

Serdal Adalı, yönetim olarak kısa vadeli başarıların değil, uzun vadeli planların peşinde olduklarını belirterek, atılan her adımın geleceğin şampiyon Beşiktaş’ının temellerini oluşturduğunu ifade etti. Bu sürecin sabır, istikrar ve güçlü bir birliktelik gerektirdiğinin altını çizdi.

Dolmabahçe vurgusu: “Tek vücut olursak aşılamaz engel yok”

Beşiktaş’ın tarih boyunca taraftarıyla kenetlendiğinde başarıya ulaştığını hatırlatan Adalı, Dolmabahçe’de oluşacak birlik atmosferinin kulübün en büyük gücü olduğunu söyledi. Yönetim, sporcular ve taraftarın tek vücut olması halinde Beşiktaş’ın önünde hiçbir engelin duramayacağını dile getirdi.

“Birlik sadece futbol için değil”

Adalı, oluşturulacak birlik ortamının yalnızca futbol takımı için değil; basketbol, voleybol, hentbol ve Beşiktaş armasını taşıyan tüm branşlar için moral ve motivasyon kaynağı olacağını ifade etti. Beşiktaş’ın başarısının sahadaki 11 futbolcuyla değil, aynı arma için mücadele eden binlerce yürekle kazanıldığını vurguladı.

Genç kadroya destek çağrısı

Teknik heyet ve futbolcuların büyük bir sorumlulukla çalıştığını belirten Serdal Adalı, taraftarlardan skor ne olursa olsun genç kadronun ve yeni yapılanmanın arkasında durmalarını istedi. Stadyuma gelirken kırgınlıkların geride bırakılması çağrısında bulunan Adalı, yeni oyuncuların Beşiktaş ruhuyla karşılanmasının önemine dikkat çekti.

“Zaman kenetlenme zamanı”

Geçmiş yıllarda yaşanan ayrışmalara değinen Adalı, artık birlik ve beraberliğin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. “Şimdi zaman Beşiktaş’ın layık olduğu geleceği birlikte yazma zamanı” diyen Adalı, taraftarı Dolmabahçe’de omuz omuza durmaya davet etti.

“Aslolan Beşiktaş’tır”

Açıklamasını Beşiktaş’ın tarihi sloganlarından biriyle sonlandıran Serdal Adalı, siyah-beyazlı camiaya seslenerek, yeni bir birlik ve beraberlik döneminin başladığını vurguladı.