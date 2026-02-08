Son Mühür- Houston Rockets son iki karşılaşmada aldığı yenilginin hıncını geçtiğimiz yıla damga vuran Oklahoma City Thunder'dan çıkardı.

All Star etkinliği için Alperen Şengün yerine tercih edilen Chet Holmgren'e karşı Alperen'in vereceği mücadele merakla bekleniyordu.

Son dönemde çalkantılı bir süreçten geçen Houston Alperen Şengün, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. ve Teri Eason'un önderliğinde sahadan 106-112'lik skorla gelip ayrılan taraf oldu.



Alperen'den triple double...



Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte her iki pota altını da domine eden Alperen Şengün 37 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 3 top çalma ve 3 blokla tamamladı.



Karşılaşmanın son anlarında devreye giren Kevin Durant 20 ayı, 1 ribaund ve 4 asist, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaund ve Teri Eason 26 sayı, 8 ribaundla galibiyette öne çıkan isimler oldu.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai Gilgeous Alexander'dan yoksun olan Oklahoma'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 22 ve Chet Holmgren 17 sayıyla oynadı.

NBA Batı Konferansı'nda Oklahoma liderliğini korurken Houston dördüncü sırada yer alıyor.