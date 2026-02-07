Son Mühür- Amerika Basketbol Ligi NBA’de Alperen Şengünlü Houston Rockets seyircisi önünde Charlotte Hornets’ı konuk etti. Toyota Center'da oynanan maçı 109-99 kazanan Hornets, galibiyet serisini sürdürdü.

Alperen’in suskun gecesi

Rockets’ın vazgeçilmez isimlerinden milli basketbolcu Alperen Şengün ise 7 sayılık katkısıyla sezonun en suskun maçını geçirdi.

Bu yenilgiyle birlikte Rockets, sezonun 50. karşılaşmasında 19. kez sahadan mağlup ayrıldı. Hornets ise bu galibiyetle birlikte galibiyet-mağlubiyet dengesini 24-28’e taşıdı.

Rockets’da Durant fark yarattı

Kevin Durant, kaydettiği 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olarak öne çıktı. Jabari Smith Jr. ise 17 sayıyla çift hanelere ulaşan diğer oyuncu oldu.

Hornets’ta ise çaylak Kon Knueppel, 24 sayıyla takımının hücum yükünü çekerken LaMelo Ball 20 sayılık katkı sağladı.

Miles Bridges 18 sayıyla mücadele ederken, Josh Green 14 ve Brandon Miller 11 sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular arasında yer aldı.

Hornets'tan 27 yıl sonra en uzun seri

Charlotte Hornets, bu maçı kazananarak galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Hornets, bu sonuçla birlikte 1998-99 sezonunda yakaladığı 9 maçlık galibiyet serisinin ardından kulüp tarihindeki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı.

Kevin Duran'ten Alperen'e savunma tepkisi

Mücadelenin ikinci çeyreğinde dikkat çeken bir an yaşandı. Charlotte Hornets’in Alperen Şengün üzerinden bulduğu basketin ardından Kevin Durant, savunmadaki paylaşım eksikliğine tepki gösterdi.

Yıldız oyuncunun, pozisyon sonrası takım arkadaşına dönerek savunma konusunda uyarıda bulunduğu görüldü. Bu an, maç sırasında kameralara da yansıdı ve kısa sürede öne çıkan anlar arasına girdi.

Rockets’ın gözü o maçta

Rockets ligdeki üst üste iki mağlubiyein ardından deplasmanda nefes almak istiyor. Rockets, OKC Thunder ile oynayacağı mücadeleyle yoluna devam edecek.

Batı Konferansı’nda yer alan iki ekip, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü (bugün) TSİ 23:30’da parkede kozlarını paylaşacak.

Hornets ile oynadığı karşılaşmada beklenenin altında bir performans sergileyen Alperen Şengün bu maçla tekrar çıkış yakalamak istiyor.