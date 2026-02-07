İtalya Serie A temsilcisi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuya duyduğu güveni uzun vadeli kontratla bir kez daha ortaya koydu.

Kulüpten resmi açıklama geldi

Juventus tarafından yapılan duyuruda, Kenan Yıldız’ın sözleşmesinin uzatıldığı belirtilirken, genç oyuncunun kulübün gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Kulüp yönetimi, Kenan’ın gelişim sürecinden ve sahadaki katkısından memnuniyet duyulduğunu ifade etti.

Kenan Yıldız: “Juventus benim için bir aile”

Yeni sözleşmeye imza atan 20 yaşındaki milli futbolcu, duygularını paylaşarak Juventus’ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Kenan Yıldız, “Benim için bir aile gibi olan Juventus ile sözleşme yenilediğim için çok mutluyum. Bu kulüpte büyük hedeflere ulaşacağıma inanıyorum. Taraftarların desteğini her zaman yanımda hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Sezon performansıyla dikkat çekti

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu, sergilediği performansla 9 gol ve 8 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. Teknik heyetin vazgeçilmez isimleri arasına giren Kenan, istikrarlı grafiğiyle dikkat çekti.

Geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyor

Juventus’un 2030’a kadar sözleşme uzatma kararı, Kenan Yıldız’ın kulüp tarafından geleceğin kilit oyuncularından biri olarak görüldüğünü ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun hem sportif başarı hem de kulüp vizyonu açısından uzun yıllar takımda kalmasını hedefliyor.